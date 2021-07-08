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Стильный монохром: Пугачева на снимке с Лободой подчеркнула стройные ножки мини-шортами из кожи

Примадонна после впечатляющего похудения полюбила модное мини.

Стильный монохром: Пугачева на снимке с Лободой подчеркнула стройные ножки мини-шортами из кожи
Алла Пугачева. Фото: Global look press

Алла Пугачева и Светлана Лобода хорошо общаются между собой и даже, можно сказать, дружат семьями. Весной исполнительница хитов «Твои глаза» и «Молоко» одарила Примадонну огромнейшим букетом роз на 72-й день рождения, затмив все другие цветочные подарки для именинницы. Точно такой же подарок она преподнесла и мужу Аллы Борисовны, Максиму Галкину, на его 45-летие в середине июня.

На одной из фанатских страничек, посвященных семье Пугачевой, поклонники напомнили, как Примадонна встретилась за кулисами с Лободой. Обе артистки нарядились в монохромные образы. Светлана выбрала глянцевый комбинезон алого цвета и сапоги в тон, а Примадонна – черный, который визуально стройнит и без того точеную фигуру Аллы Борисовны.

Подчеркнуть ножки легенда эстрады решила мини-шортиками из кожи и высокими сапогами-гольфами. В качестве акцента для талии она выбрала яркий аксессуар – поясную сумочку с металлическим декором.

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