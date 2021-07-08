Цымбалюк-Романовская озвучила сумму в долларах, которую были должны Джигарханяну его «друзья»

Как отметила пианистка, народный артист вовсе не был так беден, как сегодня это пытаются представить некоторые.

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучила сумму, которые были должны актеру его так называемые друзья.

«У меня всегда было только мое имущество. Я отказалась ходить на шоу и рассказывать о жизни с Арменом Борисовичем. Мне нечего о его наследстве сказать. Не хочу ничего доказывать ни одному из его так называемых друзей». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как добавила пианистка, Джигарханян последние почти 20 лет своей жизни жил с ней и был счастлив.

«Надо у людей, которые его обирали, спросить, где его деньги. Он неплохо зарабатывал в театре. До этого он много денег отвозил в Америку. Ему были должны полмиллиона долларов. Пусть ищут в Америке его деньги. При мне он жил хорошо. До меня и после меня — плохо. Это миф, что мы развелись. Просто его друзья захотели забрать мою квартиру, которая мне принадлежит. Это был неудачный рейдерский захват. Нам нечего было делить. У нас не было совместно нажитого имущества. А его пасынок Степа прилетает в Россию, только когда надо снять программу об Армене Борисовиче. Кроме меня, у него в жизни ничего интересного не происходит», — заметила пианистка.

Ранее пасынок Джигарханяна, Степан, заявил, что ему от актера досталась только квартира в деревне Глухово. Ее стоимость в районе десяти миллионов рублей.

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