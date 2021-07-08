Лето в Париже: Лобода в крошечном кроп-топе и остромодных брюках сезона вышла в люди

Певица Светлана Лобода сейчас, как и Яна Рудковская, находится в Париже на Неделе высокой моды. Правда, светские львицы посещают разные показы – их вкусы относительно брендов и стиля не пересекаются. Пока Рудковская любуется Chanel, Лобода впечатляется нарядами Zuhair Murad. Компанию ей составляет украинский дизайнер грузинского происхождения и давний друг Бичолла Тетрадзе.

После показов красотка Лобода переоделась, чтобы прогуляться по столице моды. Разумеется, наряд звезда выбрала самый что ни на есть трендовый – нужно соответствовать атмосфере.

Перед объективом камеры друга певица предстала в бежевом комплекте, состоящем из остромодного кроп-топа, точнее даже лифа, и брюк трендового фасона этого лета – широкого кроя на высокой талии.

Поверх комплекта Лобода накинула жакет из красного бархата с отделкой черного цвета. Как всегда, Тетрадзе за кадром с восторгом комментировал образ своей подруги, называя красоткой.

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