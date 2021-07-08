Дама с собачкой: Валерия в женственном платье с абстрактным принтом потискала четвероногую любимицу

Певица устроила девичник с мамой и дочкой, кадрами с которого поделилась в микроблоге.

Валерия в свои 53 года имеет еще довольно молодую и красивую маму. Очень часто звезда навещает ее, стараясь окружить теплом и заботой. Накануне к родительнице звезда приехала не одна, а со своей дочерью Шеной, и все вместе они устроили девичник, на котором отвели место и всеобщей любимицей семьи – собачке Элоизе.

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Валерия нарядилась в белое женственное платье с мелким абстрактным принтом серого цвета. Звезда поделилась кадрами, на которых позировала вместе с крохотным четвероногим другом, и призналась: «Это такое существо, которое хочется целовать и тискать, тискать и целовать».

Подписчики в комментариях не поскупились на комплименты. Причем как хозяйке, так и ее питомице:

«Платье — супер, и оно Вам очень идет. Вы в нем такая нежная», «Собачка Шены. Красотка», «Валерия, это милашка-собачка, прямо Ваша, ваша! Такая же хорошенькая», «Прелесть невероятная!!!! А у меня такой же, только рыжик, мальчишка!!! Тоже с рук не спускаем… зацелованный, забалованный», «Не знала, что так тепло относитесь к животным. Платье — прелесть. А Вами, Валерия, невозможно налюбоваться», — написали некоторые.

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