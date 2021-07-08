Сил совсем не осталось: впавшая в отчаяние Юлия Меньшова сделала заявление накануне похорон отца

Овдовевшую Веру Алентову выписали перед траурной церемонией, и дочь поспешила ее защитить.

Накануне прощания с режиссером Владимиром Меньшовым, которое состоится 8 июня в Доме кино, из больницы выписали его жену, 79-летнюю Веру Алентову. Овдовевшая актриса поборола коронавирус и сможет проводить мужа в последний путь, хотя многие в ее окружении опасались, что из-за самочувствия ей это не удастся.

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Чтобы защитить ослабевшую маму, перед похоронами отца Юлия Меньшова сделала заявление в своем микроблоге. Звездная наследница призвала прессу проявить гуманность.

«После перенесенной болезни мама очень слаба, поэтому я хочу обратиться ко всем журналистам, которые в эти горькие дни обрывают ее и мой телефон, а завтра придут на прощание с папой: пожалуйста, оставайтесь людьми!!!», — воззвала Меньшова.

Звезда заметила, что, понимая профессиональную необходимость журналистов делать новости относительно ее семьи, в это тяжелое время им с мамой нелегко быть на связи. «Не просите у нас комментариев, Бога ради», — взмолилась актриса и телеведущая.

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