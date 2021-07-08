Уже давно не в моде: Ани Лорак в антитрендовых велосипедках прогулялась по Киеву

О том, что облегающие шорты до колена устарели, ранее сообщила фэшн-эксперт Эвелина Хромченко.

С тех пор как Эвелина Хромченко назвала велосипедки глубоко вчерашним писком, ничего не поменялось. Облегающие шорты безнадежно устарели в свете и вернулись туда, откуда пришли, но не все звездные модницы захотели с этим мириться. И то и дело кто-то из знаменитых красоток показывается на людях в антитрендовых образах.

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Глюкоза, Ольга Бузова, Виктория Лопырева, Юлия Михалкова продолжают составлять образы с велосипедками. Регулярно появляется в них на людях и певица Ани Лорак. Девушка накануне вышла на прогулку по Киеву в белой футболке с принтом и черных велосипедках. Правда, красотка «увела» образ в спортивный стиль, завершив его кедами.

Но тренды в этом образе Лорак все-таки есть. Девушка поддержала моду на бейсболки, выбрав черный головной убор с контрастной нашивкой. Стоит признать, что кепки певице очень идут, и она это прекрасно знает: в ее гардеробе собралась уже целая коллекция.

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