Как Пугачева: Валерия в гипюровой блузке с воланом и желтой юбке подчеркнула талию массивным ремнем

53-летняя певица Валерия очень активна в Instagram. Звезда рассказывает о себе, своей семье, работе и выступлениях, а также показывает наряды, которые выбирает не только для сцены, но и на повседневность. На новом фото, которым поделилась артистка, она позирует в белой блузке с воланом и желтой юбке с красивым узором.

В качестве акцента звезда выбрала массивный золотистый ремень. Так ей удалось подчеркнуть хрупкость своей стройной талии, и тем самым процитировала Аллу Пугачеву. Примадонна обожает такой простой и выигрышный прием, регулярно выгуливая наряды с ремнем на талии.

Валерия обратилась к подписчикам со словами поздравления и пожелания в День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

«С праздником, мои дорогие, с Днем семьи, любви и верности! В современной жизни эти три слова редко соединяются вместе, но я вам от души желаю, чтобы в вашей жизни такое слияние случилось, и тогда чтобы ни происходило, вы будете чувствовать себя самыми счастливыми на Земле», — написала звезда.

Смотрите также