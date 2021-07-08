«Могла бы и спасти»: Ксения Бородина объяснила, почему подала на развод с Курбаном Омаровым

Уже почти месяц поклонники пары Ксении Бородиной и Курбана Омарова следят за происходящим между супругами. А между тем, дело идет к официальному разводу. Заявление в суд с просьбой о расторжении брака отнесла сама Ксения, никак не комментируя свой поступок. И лишь по отдельным фразам, ответам на вопросы в микроблоге или намекам можно догадаться – Бородина не захотела клеить разбитую чашу и спасать брак.

больше по теме «Свободна»: Ксения Бородина вслед за мужем объявила о своем холостяцком статусе Телеведущая готовится к официальному разводу с Курбаном Омаровым.

Об этом телеведущая рассказала, отвечая на очередной вопрос подписчика. Точнее даже, совет. «Могла бы и спасти», — написал ей кто-то, имея в виду брак с Курбаном Омаровым. На что теледива высказалась:

«Часто такое можно услышать… я никогда не жила ради картинки в инста, для меня семья – одна из главных вещей в жизни человека. И больше всего я хотела жить долго и счастливо… спасая хрупкий мир…», — объяснила Бородина свое решение.

Ксения Бородина о разводе с мужем. Фото: instagram.com/borodylia/Ведущая «Дома-2» попросила не учить ее жизни и спрашивать, по какой причине они с Омаровым расходятся. «Я не хочу об этом говорить», — поставила точку Бородина.

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