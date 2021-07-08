«На это можно смотреть вечно!»: 52-летняя Светлана Бондарчук в бикини вышла из моря, хвастаясь фигурой

В самый разгар летних отпуском аккаунты многих звездных красоток в соцсетях превратились в соревновательную арену фигур в купальниках. Светские львицы, отдыхающие на курортах, с удовольствием делятся снимками в бикини, изобретая все новые способы, чтобы поймать ракурс повыгоднее и показать прелести.

52-летняя журналистка, модель и экс-жена Федора Бондарчука Светлана отдыхает в турецком Бодруме. Микроблог красотки наполнился соответствующими отпускными фото. Теперь настала очередь видео, и стройная и подтянутая светская львица с удовольствием позирует, являя миру свои изгибы. На свежих кадрах она выходит из воды, поворачиваясь к камере выгодными ракурсами.

«Какая фигура!», «Какая ты красивая!», «Хороша! Хочу так же в этом возрасте», «Просто шик!», «Восторг», «Красивая женщина с прекрасной фигурой!», «Вы великолепны», «Стройная», «На это можно смотреть вечно!», — написали некоторые фолловеры.

Кстати, курорт, на котором Бондарчук отдыхает с нынешним мужем, стал судьбоносным в ее жизни. «Три года назад в этом волшебном месте началась моя переписка с одним важным для меня человеком», — вспомнила светская львица.

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