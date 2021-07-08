«Золотой» состав: Батыршина показала редкое фото Кабаевой в окружении подруг

Жизнь олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой проводит в скрытой от глаз поклонников и общественности плоскости. В этом году звезде спорта исполнилось 38 лет, и как сейчас выглядит красотка, мало кому удается увидеть. Зато ее подруги время от времени вспоминают юные спортивные годы и публикуют редкие снимки тех лет, когда Кабаева была на пике своей физической формы и завоевывала высокие звания и титулы.

Спортивный журналист, воспитанница центра Ирины Винер Яна Батыршина поделилась снимками, на которых позирует в компании гимнасток, среди которых и Алина Кабаева. Хоть между девушками есть трехлетняя разница в возрасте, это не мешало им общаться.

Гимнастки запечатлелись на память после одного из соревнований. Многие позируют, сидя на ковре, в золотистых купальниках. Кабаева в сиреневом леотарде, декорированном мерцающими стразами, окружена цветами столь же счастлива, как окружающие ее подруги.

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