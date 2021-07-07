«Среди нас нет предателей»: Орлова отреагировала на слова Бузовой о том, что бывшие коллеги воткнули ей нож в спину

Телеведущая Ольга Орлова не стала давать волю эмоциям, когда узнала, что Ольга Бузова отписалась от нее и других бывших коллег по проекту «Дом-2» в Instagram. Орлова довольно спокойно отреагировала на это обстоятельство, заявив, что это выбор Бузовой.

Ну а когда поющая теледива обвинила ведущих «Дома-2» в предательстве и назвала их группировкой, воткнувшей ей нож в спину, молчать Орлова не стала.

«Среди нас точно нет предателей. Мы работали дружно и всегда шли навстречу друг другу в разных ситуациях. Все люди, которые находятся внутри процесса, прекрасно знают, что от ведущих не зависят стратегические решения. Поэтому мне обидно слышать, что мы группировка, воткнувшая нож в спину. Учитывая, что мы сами узнали все в последний момент», — написала Ольга Орлова в сторис Instagram.

Бузова ополчилась на бывших коллег из-за того, что они приняли в свои ряды ее экс-бойфренда Даву, а ей ничего не сказали о его приходе на реалити-шоу.

Больше всего досталось Владу Кадони, которого Ольга Бузова обвинила в желании улучшить статистику своей страницы в Instagram, засчет скандала с ней.

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