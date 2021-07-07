Умер Роберт Дауни-старший

Страдавший болезнью Паркинсона актер и режиссер скончался у себя дома, в Нью-Йорке.

Умер известный американский режиссер и актер Роберт Дауни-старший, отец звезды фильмов о «Железном человеке» Роберта Дауни-младшего.

85-летний мужчина скончался у себя дома, в Нью-Йорке. О смерти Роберта Дауни-старшего сообщило издание New York Daily News со ссылкой на жену кинематографиста. По словам супруги, он умер во сне.

Известно, что актер и режиссер последние пять лет страдал болезнью Паркинсона.

Успех пришел к Роберту Дауни-старшему в 1969 году, когда он выпустил сатирический фильм Putney Swope, в котором высмеял работников офисов. Актер также появлялся в эпизодических ролях в фильмах «Магнолия», «Ночи в стиле буги». Роберт Дауни-старший много лет отдал работе на телевидении.

Он был закрытым для прессы человеком и дал комментарий журналистам только в 2001 году, когда его сына, Роберта Дауни-младшего обвинили в употреблении наркотиков.

«Жизнь слишком проста, когда ты звезда. Люди дадут вам все, что вы захотите», — сказал он тогда.

Последним фильмом, в котором снялся Дауни-старший был «Как украсть небоскреб». Он вышел в свет в 2011 году.

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