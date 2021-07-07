«Я мягкий, ухожу от конфликтных ситуаций»: Игорь Николаев рассказал об отношениях с Юлией Проскуряковой

Известный музыкант дал понять, что во время самоизоляции еще больше сблизился с женой.

Пандемия и необходимость самоизолироваться привела к тому, что многие семьи распались. Супруги, которые вынуждены были сутками находиться вместе, пришли к выводу, что могут прекрасно обойтись друг без друга.

Знаменитый музыкант Игорь Николаев утверждает, что в их семье с Юлией Проскуряковой все произошло с точностью до наоборот.

«Это не про нас с Юлей. У нас все замечательно», — поделился Игорь Николаев.

Маэстро уточнил, что, когда идет насыщенная концертная жизнь, не избежать стрессовых ситуаций. И тогда дома тоже может начаться выяснение отношений, поскольку оба супруга «на взводе». А когда внешних раздражителей нет, то и дома тишь, да гладь.

Впрочем, Игорь Николаев утверждает, что его сложно вывести на конфликт. Он любит обходить острые углы. И именно поэтому сам не занимается музыкой с дочкой Вероникой – у девочки есть педагог.

«Мне самому учить ее бесполезно, я мягкий, ухожу от каких-то конфликтных ситуаций, и дочке все всегда будет можно. Нет, тут нужны авторитеты, именно школьные учителя», — озвучил свою позицию Игорь Николаев изданию 7days.

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