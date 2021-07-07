Шок! После пластики 58-летняя Деми Мур стала неузнаваемой

58-летняя голливудская дива Деми Мур доказывает, что в ее ягодицах еще полным полно ягод. Звезда не боится смелых экспериментов, результаты которых предъявила своей аудитории в Instagram.

Деми Мур показала стройную фигуру, снявшись для рекламы купальников. Причем, в фотосессии приняли участие и три взрослые дочери кинодивы, которых она родила в браке с Брюсом Уиллисом.

32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Таул позируют вместе со звездной мамой, демонстрируя роскошные формы.

«Для меня было важно привлечь моих дочерей к этой кампании, и я надеюсь, что другие воспользуются возможностями в своей жизни, чтобы создать значимые связи и праздновать каждое мгновение с людьми, которых они любят», — написала Деми Мур под фото, размещенными в ее Instagram.

Стоит отметить, что на кадрах довольно трудно определить, кто из четырех молодых и красивых женщин мама, а кто дочери. Деми Мур, скорее, выглядит, как старшая сестра или подруга своих наследниц.

Правда, после пластических операций в нынешней Деми Мур трудно узнать миловидную девушку из фильма «Привидение», где актриса сыграла в паре с Патриком Суэйзи. Внешность голливудской дивы претерпела значительные трансформации, из-за которых Деми Мур стала практически неузнаваемой, но зато молодой на вид.

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