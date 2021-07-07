«Запомнила флаги почти всех стран!»: Проскурякова рассказала о достижениях дочери от Николаева

Дочери известного музыканта Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой Веронике в октябре этого года исполнится шесть лет. Звездные родители уже готовят девочку к учебе в школе, хотя в первый класс отдать планируют только через год.

Вероника демонстрирует прилежание и интерес к наукам.

«К нам приходит педагог и занимается с ней по часу-полтора русским языком и математикой. И дочь такие уроки высиживает, ей интересно», — рассказала Юлия Проскурякова.

По словам звездной мамы, Вероника уже довольно неплохо читает. На улице ни одна вывеска не остается без ее внимания.

«Сразу останавливается и читает. Мы уже привыкли и ждем, пока она справится. А еще Ника обожает «говорящий» глобус, который рассказывает про разные страны, их столицы, народы. Ей так это интересно, что она уже запомнила флаги почти всех стран!» — поделилась Юлия Проскурякова с изданием 7days.

А еще пятилетняя Вероника занимается большим теннисом с личным тренером и, конечно же, в ближайшее время ее ждут уроки музыки. Для этого Игорь Николаев хочет найти дочери учителя. Себя он считает для таких занятий неподходящей кандидатурой.

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