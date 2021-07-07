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«Довела меня вчера до слез»: подросшая дочка Харламова растрогала Асмус, проявив заботу о ней

Актриса из фильма «Текст» не ожидала, что Настенька окажет ей такую важную поддержку в самый сложный момент.

«Довела меня вчера до слез»: подросшая дочка Харламова растрогала Асмус, проявив заботу о ней
Кристина Асмус с дочкой Анастасией. Фото: Instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус после развода с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым с головой погрузилась в творчество — она снимается в кино, играет в театре и к тому же воспитывает дочку Настю. Девочка растет не по годам смышленой и вдумчивой. Она то и дело удивляет звездную маму своими взрослыми поступками. В микроблоге актриса из фильма «Текст» поделилась снимком с дочкой в домашней пижаме и с рисунком в руках. Как выяснилось, этот творческий сюрприз Настюша сделала для мамы, поняв, что та чем-то сильно расстроена. Такое поведение ребенка довело Кристину до слез. Она просто не смогла сдержать эмоций, настолько ее растрогал поступок дочери.

Дочка актрисы Кристины Асмус - Анастасия
Кристина Асмус запечатлела подросшую дочку от Гарика Харламова. Фото: Instagram.com/asmuskristina

«Котенок мой сладкий! Довела меня вчера до слез…

Был очень тяжелый вечер. Мне звонили продюсеры и режиссер, потому что у фильма, в котором я снималась случился форс-мажор и им нужны съемки еще 5 дней через месяц! Но даты конкретные и именно те, в которые у меня уже стоит новый и важный проект. Был очень непростой, ультимативный разговор… И во время него подходит Настя и протягивает мне этот рисунок. Ну все, меня просто на мелкие кусочки разорвало…

Я была не рядом с дочкой и разговор был не громкий. Настя занималась своими делами и я была уверена, что она не слышит и особо не вникает. И она правда не слышала детали. Но очень чувствовала меня и вот так поддержала прям во время разговора. И еще очень нежно обняла. Ох… сердце чуть не выпрыгнуло!

Как же я люблю тебя, моя девочка. И как же я счастлива, что у нас такая спайка с тобой», — отметила актриса.

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