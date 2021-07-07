«Довела меня вчера до слез»: подросшая дочка Харламова растрогала Асмус, проявив заботу о ней

Кристина Асмус после развода с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым с головой погрузилась в творчество — она снимается в кино, играет в театре и к тому же воспитывает дочку Настю. Девочка растет не по годам смышленой и вдумчивой. Она то и дело удивляет звездную маму своими взрослыми поступками. В микроблоге актриса из фильма «Текст» поделилась снимком с дочкой в домашней пижаме и с рисунком в руках. Как выяснилось, этот творческий сюрприз Настюша сделала для мамы, поняв, что та чем-то сильно расстроена. Такое поведение ребенка довело Кристину до слез. Она просто не смогла сдержать эмоций, настолько ее растрогал поступок дочери.

«Котенок мой сладкий! Довела меня вчера до слез…

Был очень тяжелый вечер. Мне звонили продюсеры и режиссер, потому что у фильма, в котором я снималась случился форс-мажор и им нужны съемки еще 5 дней через месяц! Но даты конкретные и именно те, в которые у меня уже стоит новый и важный проект. Был очень непростой, ультимативный разговор… И во время него подходит Настя и протягивает мне этот рисунок. Ну все, меня просто на мелкие кусочки разорвало…

Я была не рядом с дочкой и разговор был не громкий. Настя занималась своими делами и я была уверена, что она не слышит и особо не вникает. И она правда не слышала детали. Но очень чувствовала меня и вот так поддержала прям во время разговора. И еще очень нежно обняла. Ох… сердце чуть не выпрыгнуло!

Как же я люблю тебя, моя девочка. И как же я счастлива, что у нас такая спайка с тобой», — отметила актриса.