Летняя роскошь: Анна Нетребко в платье оверсайз небесного цвета прилетела в Грецию

Анна Нетребко не раз рассказывала, как любит делать покупки. Ее может обрадовать как приобретение туфелек, так и цветка в горшке. Дома она сама занимается дизайном интерьера и даже вручную расписывает мебель. О ее безупречном вкусе в одежде часто говорят поклонники, а также историк моды Александр Васильев. Недавно артистка возобновила гастроли. Теперь она снова путешествует по Европе.

Этим летом Анна успела отдохнуть и поработать в Италии. Накануне она дала концерт недалеко от Неаполя вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Певица отметилась в нескольких нарядах. Только для сцены она выбрала два платья в пол. А утром артистка уже была на борту частного самолета. Она отправилась в Грецию, а по пути любовалась видами на вулкан Везувий. Юсиф запечатлел, как они прибыли в аэропорт. Сын оперной дивы Тьяго спасался от жары с помощью кепки с вентилятором, который подарил ему Филипп Киркоров.

Также Эйвазоав заснял свою жену. Нетребко села в автомобиль в платье оверсайз в пол небесного цвета. Наряд с рюшами и вышивкой скрыл ее фигуру. Образ дополнила широкополая соломенная шляпка, которая сочеталась по стилю с сумкой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Она успела загореть за минувшие дни. «Ох, Анна, как вы прекрасны», «Такую даму нужно на карете встречать», «Ну красивая безумно», «Платье такое летнее, так вас красит», «Счастливая семья», «Анна стильная, а сын за ней повторяет», «Какая красивая перелетная птичка», «Наряд у вас бомбический», «Юсиф заботливый муж и себя снял, и жену», — прокомментировали пост подписчики.

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