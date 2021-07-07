Широкие плечи и аккуратная бородка: вдова Хворостовского показала красавца сына-именинника

Оперный певец Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в ноябре 2017 года в Лондоне после продолжительной болезни. В браке с Флоранс Илли у артиста остались двое детей: сын Максим и дочка Нина. Жена ныне покойного певца и не помышляет о новых отношениях. В своем микроблоге она часто публикует архивные снимки с возлюбленным, утверждая, что и по прошествии четырех лет, боль и тоска ее не отпускают. Смысл жизни Флоранс, которую Дмитрий Хворостовский на русский манер называл Флошей, нашла именно в своих детях. Они ее радость и поддержка.

В Storeis микроблога вдова оперного певца поделилась памятным снимком с красавцем-сыном. Поклонники уверены, что Дмитрий Хворостовский гордился бы юношей, который вырос таким вдумчивым и серьезным парнем. Высокий рост, широкие плечи, добрый взгляд и аккуратная бородка — таким Флоранс запечатлела сына-именинника. Сама Илли позировала в мини-платье с анималистическим принтом и нюдовых лодочках на шпильке.

7 июля сыну Дмитрия Хворостовского и Флоранс Илли исполнилось 18 лет. Этот день юноша провел с семьей, но без отца. Оперный певец ушел из жизни, когда его сыну Максиму было всего 14 лет, а дочке Нине — всего десять.

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