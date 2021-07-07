«Женщина с тяжелой судьбой»: Юлия Проскурякова озвучила амплуа, в котором ее видят режиссеры

38-летняя жена известного музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова не лишена вокальных и актерских талантов. Молодая женщина учится в ГИТИСе.

Уже прошла премьера спектакля «Дачники» с ее участием. Сейчас Юлия репетирует вторую постановку «Солдатики» по пьесе Владимира Жеребцова. По словам начинающей актрисы, режиссер Александр Лухин ставит ее в «Свободном театре Сочи», а премьера состоится в Санкт-Петербурге 10 и 11 сентября.

«Играю, как всегда, «неблагополучный элемент», женщину с тяжелой судьбой, — поделилась Юлия Проскурякова. – Не знаю, радоваться этому или горевать, но режиссеры видят меня именно в образах таких героинь».

Впрочем, актрису Проскурякову можно увидеть не только на сцене, но и в кино.

«И это тоже не комедии, а мои героини не принцессы. Например, в сериале «Чикатило» — само название уже о многом говорит – сыграла роль дружинницы», — рассказала Юлия Проскурякова изданию 7days.

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