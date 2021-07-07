«Не доставляет ей удовольствия»: Игорь Николаев признался, что младшая дочь не тяготеет к сцене

Маэстро объяснил, что выводить дочь на публику не является его самоцелью.

Известный музыкант, 61-летний Игорь Николаев души не чает в своей младшей дочери Веронике, которой в октябре этого года исполнится шесть лет. Этот возраст маэстро считает самым интересным. Он много общается с девочкой, получая удовольствие от ее искреннего поведения и высказываний.

У маленькой Вероники уже тоже есть свои поклонники. Они очень надеются, что девочка выступит на сцене вместе с папой на его юбилейном концерте, намеченном на ноябрь этого года.

Но Игорь Николаев говорит, что дочка появится на сцене, только если будет какой-то соответствующий номер.

«Выводить ребенка на сцену для меня не самоцель», — делает акцент известный музыкант.

Он вспомнил о том, как с женой Юлией Проскуряковой и дочкой снимался в новогоднем «Огоньке» с песней «Я люблю эту зиму». Номер Игорь Николаев считает семейным, и присутствие Вероники в нем было органичным.

«Снималась Ника легко. А вот посмотреть этот номер потом на экране долго не хотела. Ну не доставляет ей удовольствия видеть себя любимую на экране», — поделился Игорь Николаев с изданием «7 дней».

Смотрите также: