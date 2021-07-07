«Хюррем была бы сразу забыта»: Нур Феттахоглу в секси-бикини и в 40 лет ошеломляет стройным телом

Что тут сказать? В свои 40 лет актриса из турецкого сериала «Великолепный век» выглядит невероятно привлекательно. Изюминкой Нур Феттахоглу стала ее стройность — кому-то может показаться, что партнерша Халита Эргенча болезненно худая, однако актриса не прилагает никаких усилий, чтобы так выглядеть. Она не питается одной росой и не морит себя голодом. Весь секрет в активном образе жизни, правильном питании, и конечно же, генетике. Несмотря на то, что актриса снялась во многих сериалах, поклонники до сих пор помнят ее по роли Махидевран султан.

В Storeis микроблога Нур Феттахоглу поделилась свежими пикантными кадрами, актриса умело оголила стройные ножки, блеснув идеальной фигурой. Знаменитость позировала в секси-бикини и парео, слегка приподнимая легкую ткань так, чтобы продемонстрировать изящные прелести.

«Такую Махидевран султан бы не бросил», «Вау! Какие бывают султанши», «Вот вам и хасеки Махидевран султан», «Так надо было по гарему разгуливать, тогда бы и Хюррем падишаха не обольстила», «Такая стройняшка!», «Бомбическая фигура», «А ведь ей уже за 40! Шок», «Хюррем была бы сразу забыта», — шутят фолловеры.

Смотрите также: