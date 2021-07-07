«Алла откидывала назад волосы»: Игорь Николаев искренне восхитился манерами молодой Пугачевой

Маэстро восемь лет работал на одной сцене с Примадонной.

Известный композитор Игорь Николаев за многое признателен Алле Пугачевой. Маэстро признается, что Примадонна очень многое дала ему в плане профессионализма и работы на сцене. Он восемь лет был ее музыкантом и впитывал все, что происходило — от мимики и жестов до слов и интонаций.

«Я играл на инструменте и видел, как Алла шла к аудитории, как отдавала ей всю себя и как брала энергию у нее. Максимально открытая, душевно распахнутая», — поделился Игорь Николаев.

Особенно композитору запомнился знаковый жест Аллы Пугачевой: ее раскрытые, протянутые к залу руки.

«Или вспомнить, как Алла откидывала назад волосы, открывая лоб. Так она делала не только в «Арлекино», но и во многих других песнях. У Пугачевой я научился многому. Как выходить из ситуации, когда кто-то из публики бросит обидную реплику — промолчать или вступить в диалог? Как строить отношения с музыкантами — с теми, кто стоит за солистом, за звездой», — рассказал Игорь Николаев изданию «days.

Он также вспомнил о бешеной популярности своего дуэта с Наташей Королевой, и о том, как их шоу «Дельфин и Русалка» сделало пять аншлагов за три дня.

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