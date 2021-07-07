«Мамочка дома»: Веру Алентову выписали из больницы накануне похорон Владимира Меньшова

Дочка режиссера, который на днях скончался, сообщила, что ее мама уже находится с ней рядом в родных стенах.

5 июля было омрачено печальным известием о смерти Владимира Меньшова. Создатель культовых советских фильмов «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли» и других картин, еще в июне попал в больницу с коронавирусом. Отмечается, что 81-летний режиссер не смог справиться с последствиями болезни, так как у него было двустороннее воспаление легких. Новость о смерти мужа застала Веру Алентову в клинике, где она тоже лечилась от коронавируса.

Тяжело переживает уход отца Юлия Меньшова. Она призывала молится за душу своего папы. Друзья и коллеги постарались поддержать звездную семью. Екатерина Стриженова, Кристина Орбакайте, Светлана Немоляева адресовали близким артиста соболезнования. Многие стали переживать за Алентову, так как в СМИ появились сообщения, что она в реанимации и может пропустить похороны мужа. Однако 7 июля дочка актрисы опубликовала фото с ней, сделанное дома.

В кадре Юлия показала, как держит маму за руку. Вера Валентиновна сжимала руку дочки. Судя по всему, телеведущая забрала родительницу из больницы.

«Мамочка дома», — написала Меньшова.

По всей видимости, Алентова появится на похоронах супруга. Напомним, что 8 июля в Доме кино Союза кинематографистов пройдет гражданская панихида, днем состоится отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. А похоронят Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище.

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