Уже сидит: бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд впервые показала лицо трехмесячной дочери

Американская актриса Эмбер Херд, которая известна широкой общественности не столько своими ролями в кино, сколько скандалами, связанными с разводом с голливудской звездой Джонни Деппом, не так давно впервые стала мамой.

Блондинка сообщила об изменении статуса, спустя почти три месяца после рождения дочери Уны Пейдж Херд. Какое-то время Эмбер Херд не решалась показывать личико малышки поклонникам, и вот теперь рассудила, что этот момент настал.

Эмбер Херд предстала с дочкой на руках перед своей четырехмиллионной аудиторией в Instаgram. Звездная мама уже подсаживает малышку, которой восьмого июля исполнится три месяца.

В кадре актриса пробует фреш насыщенного зеленого цвета. И судя по всему, вкус напитка ей не очень нравится.

«Ты можешь увезти девушку из Лос-Анджелеса, но ты не можешь увезти Лос-Анджелес из девушки», — витиевато подписала кадр Эмбер Херд.

Стоит отметить, что дочка у актрисы прехорошенькая блондиночка. Вероятно, малышка унаследовала красоту своей мамы.

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