«Двое из ларца»: Кудрявцева запечатлела Макарова с двухлетней дочкой-балериной в пачке

Лера Кудрявцева уже восемь лет счастлива в браке с Игорем Макаровым. Она в третий раз вышла замуж по любви и не обращала внимание на хейтеров, которым разница в 17 лет кажется слишком большой. Телеведущая даже подарила молодому хоккеисту дочку Марию. Она не скрывала, что рожать в зрелом возрасте ей было страшно. При этом от первого брака у нее есть сын Жан, а также внук Лев. Зачастую они ездят в отпуск всей семьей.

Но этим летом Лера предпочла отправиться в Сочи. Она привезла свою двухлетнюю дочку в балетный лагерь. Малышка с первых дней отпуска стала ходить на занятия, а родители любовались ее успехами. При этом порой вечерами им удавалось отдохнуть, потанцевать и погулять. А 7 июля в лагере прошло представление для детей, а также им позволили покататься на пони, которым сделали накладные крылья, превратив их в пегасов.

Мария была в костюме с пачкой, как настоящая балерина. Она с другими детьми наслаждалась представлением. Потом девочка сделала фото с мамой, а затем с папой. Трогательный кадр телеведущая опубликовала в соцсети. Оказалось, что девочка унаследовала цвет глаз отца и его черты.

«Двое из ларца», — отметила Лера.

Многие поклонники и друзья с ней согласились. «Вот это глаза у Маши», — заявила Наталья Подольская. «Папина доча», — присоединился Юсиф Эйвазов. «На твою маму похожа», — заверила Лариса Гузеева. «Глаза…. Просто утонуть можно в них. Красавчики», «Мне кажется и на маму и на папу. Определенно взяла только самое лучшее», «Ну от красивого папы не могла не получиться красивая доченька», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: