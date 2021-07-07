«Неплохонько летим»: Собчак в льняном костюме кремового цвета отметилась на борту частного самолета

Ксения Собчак не скрывает, что ей нравится путешествовать. Несмотря на то, что она успела сколотить целое состояние, телеведущая продолжает усердно работать. Девушка ведет разные передачи, а также свое шоу для YouTube-канала. Регулярно блондинка появляется еще и на светских раутах. Для каждого выхода в свет она тщательно подбирает образы. Не удивительно, что телеведущая часто пополняет гардероб.

Не так давно Собчак показала, как радостно ее встречает сын Платон после командировки. А теперь блондинка снова собралась в поездку. В аэропорту она повстречала своего друга Тимати. Примечательно, что с рэпером много лет назад ее связывали романтические отношения, но недолгие.

«Полетели», — написала звезда.

Позже Ксения похвасталась своим нарядом на борту частного самолета. Она предстала в костюме кремового цвета. Приталенный жакет сочетался с легкими льняными брюками. При этом она дополнила монохромный образ босоножками с острым носом.

«Неплохонько летим», — отметила телеведущая.

Она показала, как выглядит самолет изнурит. Ее впечатлил туалет, а также облицовка из дерева.

«Лучший день, когда твой туалет выглядит вот так и ты в самолете!» — заявила звезда. «Ну привет, Италия!» — вскоре сообщила она.

Поклонники восхитились элегантным нарядом Собчак. Многие отметили, что ей идет летний образ в деловом стиле.

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