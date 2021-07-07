«Земля круглая»: бывшая жена Малькова отреагировала на визит Макеевой на шоу к Корчевникову

По словам Светланы, мир вокруг нее просто сошел с ума.

Бывшая жена строителя Романа Малькова, художница Светлана, в Instagram отреагировала на визит своего экс-супруга с новой женой, актрисой Анастасией Макеевой, в студию программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». Как отметила убитая горем и несправедливостью женщина, мир вокруг нее, судя по всему, сошел с ума.

«Вытирая об меня ноги, помни, что земля круглая и когда-нибудь мы поменяемся местами». Светлана Малькова

«Значит, ей не хватает что-то в браке с Романом, раз столько времени тратит на походы на ток-шоу», «От такого количества вылитой на вас грязи чище эти два арлекина точно не станут», «Посмотрели эфир. Просто стыдно за Настя и Рому. Совершенно заблудшие души. Что они несут вообще?» — поддержали Светлану Малькову пользователи.

Напомним, что во время эфира у Бориса Корчевникова Роман Мальков и Анастасия Макеева рассказали, как разрушился предыдущий брак строителя. Они во многих вещах обвинили именно Светлану.

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