Директор МакSим отреагировала на слухи, что певица вышла из комы

Марина Абросимова, более известная как МакSим, была суперзвездой в начале 2000-х годов. Ее песни до сих пор часто играют в клубах. Однако поклонники девушки уже почти месяц переживают за нее. Она попала в больницу в июне. После концерта в Казани 10 июня она открывала школу искусств. Тогда певице и стало плохо. Тесты на коронавирус были отрицательными, поэтому и не сразу обратилась к медикам. Но позже ее пришлось ввести в состояние искусственной комы.

Не так давно стало известно, что у МакSим обнаружили признаки новой болезни, которая поражает печень. Изначально медики рассчитывали, что после чистки легких выведут ее из комы, но состояние девушки ухудшилось, поэтому она до сих пор не пришла в себя. И когда звезду перевели на ЭКМО, так как ИВЛ уже не справлялся, многие фанаты потеряли надежду, что она победит недуг. Однако 7 июля в пабликах телеграм-каналов появились слухи, что она вышла из комы.

Однако корреспондент портала Teleprogramma.pro связался с директором МакSим Яной Богушевской. Она отреагировала на слухи о своей подопечной.

«Это неправда», — призналась Яна.

Также директор поведала, если ли изменения в состоянии певицы, так как она уже долго находится в больнице.

«Пока без изменений», — сказала Богушевская.

Напомним, что у 38-летней артистки есть дети: 12-летняя Александра от первого брака и шестилетняя Мария от второго брака. С последним мужем девушка развелась около шести лет назад. Бабушка — Светлана Викторовна Максимова, мать артистки — заботится о детях, пока МакSим находится в клинике.

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