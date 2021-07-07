«Такой вид открывается»: Рудковская похвасталась своим парижским завтраком в желто-белых тонах

Яна Рудковская не скрывает, что часто путешествует. Лишь в прошлом году она не смогла поехать ни отдыхать на Мальдивы, ни в Европу. Жена Евгения Плющенко в этом году наверстывает упущенное. Не так давно она отправилась в Сен-Тропе, где несколько дней наслаждалась жаркой погодой. Потом блондинка посетила Монако, где стала гостьей на светском обеде. Теперь она проводит время в Париже, где проходит Неделя высокой моды.

На днях Яна посетила модный показ Dior, а накануне она увидела новые наряды Chanel. На показ жена Плющенко пришла в роскошном платье с пышной юбкой и косухе. Она каждый раз до мелочей продумывает свои луки. Также светская львица любит устраивать изысканные завтраки. Она подает еду на красивых тарелках и сервирует стол по цветам. Даже в поездках Рудковская любит хвастаться завтраками.

На этот раз она тоже не стала делать исключений. Продюсер Димы Билана в шелковой пижаме с леопардовым принтом. Она насладилась яичницей, круассанами и помидорками, которые были поданы на белых блюдах с золотой каемкой. Букет из зеленых и розовых цветов украсил стол, даже напиток в стакане звезды был зеленого цвета. А мед в баночках даже сочетался по гамме с сервировкой блюд.

«Каждое мое утро в Париже начинается со взгляда на любимую Rue du Faubourg Saint Honore. Такой вид открывается из моего номера. Я живу в Suite Lumiere на пятом этаже. И мне тут хорошо. Номер очень просторный, в нем много окон, света и воздуха. Интерьер совсем не тяжелый, а наоборот, будто невесомый, и при этом в нем хорошо чувствуется французский шик и наследие. Мне нравится, как в классический интерьер вписаны современные произведения искусства, смотрится органично и освежающе. Вообще тут продумана каждая деталь, так что чувствуешь себя почти как дома. Например, в номере есть небольшая библиотека. Читать, правда, некогда, так как расписана каждая минута, но и просто пролистать красивую книгу приятно. И, конечно, я всегда обращаю внимание на то, какая в отеле ванная комната. Здесь она просторная, стильная, утром здесь сразу настраиваешься на красивый и продуктивный день», — поделилась Яна.

Поклонники оценили красоту вида, а также завтрак блондинки. «Ну отпад, как всегда! И стол, и букет, и вы!», «Боже! Какой букет!», «Такой красивый вид», «Роскошный стол», «Сервировка топовая», — прокомментировали пост подписчики.

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