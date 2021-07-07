Сергей Зверев выдвинул свою кандидатуру в Госдуму от партии «Зеленые»

Известный российский стилист и шоумен Сергей Зверев пошел в политику. 7 июля он выступил на пресс-конференции партии «Зеленые» и объявил, что вошел в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от этого движения. 57-летний мужчина признался, что для него это было серьезное решение, на которое он не мог отважиться в течение нескольких лет. Хотя многие люди, по его словам, поддерживали эту идею и просили знаменитость заняться проблемами экологии всерьез.

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Стилист отметил, что после его примера защиты Байкала многие звезды решили обратить внимание на окружающую среду, однако, когда дошло до реальных дел, все пропали. А сам Сергей, кроме пикетов с плакатами, еще и собственноручно убирал мусор на берегах озера, подавая тем самым пример тысячам людей.

«Сейчас смотрю, что уже пошел такой тренд — убирать мусор, выезжать командами, машинами вывозить. И слава богу, это очень хорошо для развития экологического туризма. Но уже как-то хочется на профессиональном уровне это все видеть», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, что сам шоумен родом из Иркутской области и с 2019 года он провел ряд публичных акций против загрязнения озера Байкал и даже был один раз задержан и оштрафован за пикет на Красной площади.

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