«Смерть неминуема»: вдова Алексея Баталова поддержала Веру Алентову после потери мужа

Как отметила Гитана Леонтенко, когда уходит очень близкий человек — это страшно.

Вдова актера Алексея Баталова, Гитана Леонтенко, заявила, что скорбит вместе с актрисой Верой Алентовой, чей муж, режиссер Владимир Меньшов, умер от последствий коронавируса в возрасте 81 года.

«Я ее понимаю, ведь она всю жизнь прожила с одним мужем. И мы так с Алешей только расписанные прожили вместе 60 лет, а сколько были знакомы. И вы представляете, человек с вами рядом всю жизнь, и вдруг, он уходит, – это страшно. К сожалению, это придется пережить каждому, смерть неминуема». Гитана Леонтенко

Как отметила Леонтенко, ей очень нравились картины, созданные Меньшовым. При этом она не берется судить его как режиссера. По ее словам, Баталову и Меньшову активно предлагали снять продолжение культовой картины, получившей в свое время «Оскар», «Москва слезам не верит», но они отказывались. А вот между собой часто обсуждали, как могла сложиться дальше судьба их героев, сообщает «Собеседник».

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Напомним, что Владимир Меньшов будет похоронен 8 июля на Новодевичьем кладбище столицы. Проститься с ним все желающие смогут в Доме кино.

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