Сбудется мечта Ольги Серябкиной: Олег Газманов планирует завершить музыкальную карьеру

Как отметил певец, тур «7:0 в мою пользу» с большей долей вероятности станет последним.

Музыкант Олег Газманов заявил, что всерьез подумывает о завершении своей творческой карьеры, которая, как известно, насчитывает не один десяток лет. В данный момент исполнитель гастролирует по российским городам с программой «7:0 в мою пользу», которая посвящена его приближающемуся семидесятилетию.

«Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним». Олег Газманов

Как отметил певец, если он и сделает соответствующее заявление в ближайшем будущем, то вовсе не для того, чтобы привлечь дополнительное количество фанатов на свои концерты. Как отметил исполнитель, с количеством слушателей у него и так все в порядке, сообщает ТАСС.

Ранее певица Ольга Серябкина в одном из интервью заявила, что таким исполнителям, как Олег Газманов, Николай Расторгуев и Валерий Леонтьев уже пора на покой. По ее мнению, они должны дать дорогу молодым звездам.

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