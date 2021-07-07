«Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам»: Меньшова трогательно простилась с отцом

Актриса Юлия Меньшова в Instagram оставила очень трогательный пост в память о своем отце, режиссере Владимире Меньшове, который умер 5 июля от последствий коронавируса. Она отметила, что ее отец всю жизнь любил настенные художественные календари. На Новый год она сделала для папы большой перекидной календарь. Он был очень доволен и рад такому подарку от наследницы.

На днях, уже после смерти отца, актриса заехала в квартиру родителей. Она натолкнулась глазами на этот календарь, где так и остался июнь. Она перекинула страницу и увидела фотографию, на которой запечатлена с режиссером. Этот снимок кажется ей символом прощания с отцом. Папа, как она выразилась, растворяется в вечности любви. Причем не только ее, а всех, кто сегодня горюет о нем.

«Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович… Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом. Ты бы точно в ответ присвистнул: «Ешкин кот!» Юлия Меньшова

Похороны режиссера Владимира Меньшова пройдут 8 июля на Новодевичьем кладбище. Чуть ранее все поклонники его творчества смогут проститься с ним в Доме кино.

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