«Не общаемся уже две недели»: старший сын Малькова разругался с мамой из-за Макеевой

Как отметил Андрей, поводом для ссоры стал его пост в соцсетях.

Старший сын строителя Романа Малькова, мужа актрисы Анастасии Макеевой, Андрей, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что уже две недели не общается со своей мамой Светланой.

«Все хейтеры меня считают предателем. Якобы я предал маму и братьев. За красивую жизнь. Хотя красивой жизни у меня тут нет. У меня обычная жизнь». Андрей Мальков

Как отметил Андрей, в новом доме у его отца царит отличная и добрая атмосфера без скандалов и криков.

«С Настей мы сразу нашли общий язык. Все само собой произошло. Мама и папа окончательно разводились много лет. Все понимали. Это не было неожиданностью для нас. Сейчас с мамой мы не общаемся. Уже недели две. Я выложил пост, а она сказала, что я все испортил. Я сказал, что хорошо и все», — заметил Андрей Мальков.

Напомним, что Роман Мальков бросил свою жену с четырьмя детьми ради Анастасии Макеевой. При этом он уверяет, что помогает своим наследникам, которые живут в Словении.

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