«Некая гигиена»: муж Макеевой объяснил, почему стал ходить на маникюр и педикюр в браке с актрисой

Муж актрисы Анастасии Макеевой, строитель Роман Мальков, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему стал ходить на маникюр и педикюр в браке со звездой.

«Пообщавшись с определенными людьми, даже с теми, с кем я раньше общался, я узнал, что маникюр и педикюр — это некая гигиена». Роман Мальков

Как отметила сама Анастасия Макеева, маникюр и педикюр — это всего лишь с ее стороны проявление заботы о любимом мужчине.

«Он не уделял себе внимания никогда. Я его просто заставила пойти в магазин и купить одежду. Потом сказала ему: «Давай попробуем отрастить волосы. Может, тебе понравится». Он послушал меня. До этого двадцать лет ходил лысым», — сказала актриса.

Ранее бывшая жена Малькова, Светлана, отмечала, говоря о муже: «Он полностью изменился. Был семейным человеком. Ходить на маникюр и педикюр для него было из мира фантастики. Для нас он стал другим человеком. Мы на него смотрим и не узнаем. Он стал как котенок. Если раньше сам принимал решения, то сейчас он как водитель. Детям жалко его».

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