«Была инерция жизни ради детей»: муж Макеевой объяснил, почему бросил предыдущую жену

Как отметил Роман Мальков, у него было полное непонимание с супругой.

Муж актрисы Анастасии Макеевой, строитель Роман Мальков, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему ушел от бывшей жены с четырьмя детьми.

«Еще в 2019 году Светлана писала моим родителям, что она со мной разводится. Снимала кольцо, фотографировала руку без кольца. У нас было полное непонимание между мужем и женой. Института семьи не было. Только картинки из поездок. У меня просто пропал интерес к жизни. Дети росли. Да, мы ездили на выходные в Италию, потом в Австрию. На Новый год ездили в Канны. Но ты это делаешь, потому что кто-то хочет, а не ты. Выполняешь функции, непонятные для чего». Роман Мальков

Как отметил Мальков, с предыдущей женой у него давно все разрушилось в личной жизни.

«Была инерция жизни ради детей. У меня жизнь разделилась на до и после. Я безумно люблю детей. Сейчас жена запрещает мне общаться с нашим младшим ребенком», — сказал Мальков.

Напомним, что Роман Мальков бросил свою жену с четырьмя детьми ради Анастасии Макеевой. При этом он уверяет, что помогает своим наследникам, которые живут в Словении.

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