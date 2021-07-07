«Я не вижу ничего дурного»: Макеева объяснила, почему облизала пальцы Малькова у алтаря

Как отметила актриса, это был праздник для близких и родных.

Актриса Анастасия Макеева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему облизала пальцы своему мужу, строителю Роману Малькову, прямо у алтаря во время церемонии бракосочетания.

«Кольцо у него на палец не налезает в принципе. Потому что у него строение такое — у него очень крупный сустав в костях. Я понимаю реакцию. Все писали: «Она облизала его грязный палец». Нет, друзья, пальцы у моего мужа чистые. Он абсолютно чистоплотный человек. Я не вижу ничего дурного, что супруга лизнула палец своему законному мужу даже у алтаря». Анастасия Макеева

Как отметила Макеева, они с мужем сделали праздник в первую очередь для близких и родных.

«Это не церемония «Оскара» в прямом эфире на всю планету. Хотя там-то, я думаю, выдают еще больше сюрпризов. С юмором относятся ко всему. Публика всегда на ура воспринимает. Это мой четвертый брак, а свадьба вторая. С Романом у нас произошло какое-то провидение судьбы. Каждой женщине хочется именно такого торжества», — заметила Макеева.

Напомним, что Роман Мальков бросил свою жену с четырьмя детьми ради Анастасии Макеевой. При этом он уверяет, что помогает своим наследникам, которые живут в Словении.

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