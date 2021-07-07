«Делает массажи, кормит»: сын Бари Алибасова рассказал, какая женщина находится рядом с отцом

Как отметил Бари-младший, у продюсера сложились прекрасные отношения с этим человеком.

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что о здоровье его отца круглосуточно заботится сегодня женщина-реабилитолог.

«Папа не так давно вернулся в Москву из Калининграда. Рядом с ним все время находится реабилитолог. Это проверенный человек. Она 24 часа с ним. Эта женщина — военный человек. Делает ему массажи, кормит. У них сложились прекрасные человеческие отношения. Я в этом плане спокоен за его безопасность». Бари Алибасов – младший

Как отметил сын Алибасова, у отца есть серьезные проблемы с позвоночником.

«С ним все время что-то случается. Тяжело было наблюдать за его состоянием. Однако последние полгода он живет в любви и заботе. Он разбирает сейчас архивы. У него собрано много песен группы «Интеграл». Правда, пока непонятно у кого права на композиции этого музыкального коллектива, созданного когда-то отцом», — заметил сын продюсера.

Ранее сын Алибасова рассказывал, что нанимал родителю охрану от назойливых журналистов. Она обошлась ему в 180 тысяч рублей.

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