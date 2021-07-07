«Он опасался за свою безопасность»: сын Алибасова назвал сумму, которую потратил на охрану отца

Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что одно время его отец передвигался исключительно с охраной.

«Он опасался за свою безопасность. Охрана мне обошлась в 180 тысяч рублей. Сейчас, к счастью, он может сам за себя постоять. Считаю, что эти деньги мне должны вернуть сотрудники одного из ток-шоу. Они хотели заснять отца в плохом состоянии, когда он болел, наплевав на все договоренности между нами. Именно из-за них я и нанял охрану. Они поступили подло. Причем делали попытки заснять его в плохом состоянии несколько раз».

Бари Алибасов – младший

Как отметил сын Алибасова, он не собирается претендовать в будущем на наследство отца.

«Когда придет время, то отдам все полагающиеся мне по закону деньги в Фонд одаренных детей. Мне без разницы, какое он решение примет насчет своего наследства. Он, кстати, только недавно узнал, что до сих пор, оказывается, женат. Хотя долгое время был уверен, что находится в разводе», — заметил Бари Алибасов – младший.

Напомним, что Бари Алибасов не так давно вернулся из Калининграда, где проходил реабилитацию, в Москву. В последние месяцы он чувствует себя значительно лучше.

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