В белом платье: Саша Бортич похвасталась обручальным кольцом

Саша Бортич раззадорила фанатов в Instagram. 26-летняя актриса опубликовала ряд фото, на которых позировала в белом платье, показав обручальное кольцо на безымянном пальце. Правда, подпись оставила неоднозначную.
«Я сказала «Да!», но он не обрадовался», — написала Бортич.
Подписчики тут же принялись поздравлять актрису.
«Красотка! Куколка! Какая красивая! Поздравляю!», — писали пользователи Сети.
К поздравлениям присоединились и другие звезды. Свои пожелания написали Ида Галич, Дарья Повереннова и Юлия Снигирь.
Напомним, на протяжении нескольких лет актриса встречается с бизнесменом Евгением Савельевым, которому в прошлом году родила сына Александра. В августе мальчику исполнится годик.