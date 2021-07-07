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В белом платье: Саша Бортич похвасталась обручальным кольцом

Похоже, актриса наконец-то решила связать себя узами брака.

В белом платье: Саша Бортич похвасталась обручальным кольцом
Саша Бортич. Фото: Global Look Press

Саша Бортич раззадорила фанатов в Instagram. 26-летняя актриса опубликовала ряд фото, на которых позировала в белом платье, показав обручальное кольцо на безымянном пальце. Правда, подпись оставила неоднозначную.

«Я сказала «Да!», но он не обрадовался», — написала Бортич.

Подписчики тут же принялись поздравлять актрису.

«Красотка! Куколка! Какая красивая! Поздравляю!», — писали пользователи Сети.

К поздравлениям присоединились и другие звезды. Свои пожелания написали Ида Галич, Дарья Повереннова и Юлия Снигирь.

Напомним, на протяжении нескольких лет актриса встречается с бизнесменом Евгением Савельевым, которому в прошлом году родила сына Александра. В августе мальчику исполнится годик.

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