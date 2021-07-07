«Это просто бомба»: Asti в насыщенно-зеленом бикини блеснула «гром-бедрами»

В конце прошлого года солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен по имени Станислав, предложение от которого она получила годом ранее. Недавно супруги записали совместную песню, а теперь отправились в отпуск. Они отдыхают на Байкале. В своем Instagram певица делится моментами отпуска. На этот раз она позировала в бикини насыщенно-зеленого цвета, блеснув «гром-бедрами».

«Это просто бомба! Какая красивая! Фото в последнее время такие классные! Какой шикарный купальник! Красотка!», — писали пользователи Сети.

больше по теме «Нереальная!»: Asti в необычном купальнике блеснула пышным бюстом Певица с мужем устроили себе отпуск.

Напомним, предыдущий отпуск, который совпал с медовым месяцем, Анна с мужем, как и многие другие селебрити, провели на Мальдивах.

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