«В Hollywood»: Чехова похвасталась именной звездой на аллее славы в США

Теперь у Анфисы Чеховой есть собственная звезда на аллее славы в Голливуде. Об этом телеведущая рассказала своим фанатам в Instagram, опубликовав ряд фото. Подписчики не сразу поверили в реальность сделанных кадров.

«Мне заложили звезду на аллее славы в Hollywood. А так же мой обзор с места проведения Оскара, отпечатки звезд, творческие «городские сумасшедшие», звезды, звезды и прочие прелести голливудской жизни. А здесь я выложила все фото со вчерашнего дня из центра Лос-Анджелеса», — написала Чехова.

Фанаты бурно отреагировали на публикацию.

«Ого, Анфиса, вы стали еще круче! Ничего себе! Поздравляю!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Чехова ответили на нападки хейтеров по поводу того, что она много путешествует и отдыхает на дорогих курортах. Телеведущая призналась, что так было не всегда.

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