Живут вместе? Избранница Гарика Харламова показала, как он ее балует

Новая возлюбленная уже дважды разведенного шоумена и продюсера Гарика Харламова Екатерина Ковальчук поделилась в микроблоге кадрами, на которых предстала с огромнейшим букетом роз оттенка спелой малины.

«Давайте устроим вечеринку роз!» — подписала девушка кадры.

Екатерина не указала своего дарителя, но все и так поняли, кто преподнес красавице эти розы. Да и рассматривая снимки, внимательные поклонники догадались, что это Гарик Харламов. К тому же, на одном из кадров они увидели шоумена в зеркальном отражении, а на другом узнали его игровую приставку. В Сети не исключают, что Екатерина и Гарик уже живут вместе.

«А что делает приставка Гарика на третьем снимке?», «Съехалась с Харламовым», «Гарик, ты спалился. Тебя видно в отражении шкафа», — высказываются фолловеры.

Между тем, роман Екатерины и Гарика длится уже год, так что совместное проживание при таком раскладе выглядит вполне логично.

Напомним, Ковальчук и Харламов познакомились на съемках фильма «Гусар», и между ними сразу пробежала искра. Примечательно, что Екатерина очень похожа на экс-жену Харламова Кристину Асмус.

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