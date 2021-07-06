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«Меня прет от тебя»: Михаил Галустян положил глаз на сестру Ольги Бузовой в своем клипе

Анна снялась в новом видео музыканта и юмориста.

«Меня прет от тебя»: Михаил Галустян положил глаз на сестру Ольги Бузовой в своем клипе
Анна Бузова. Фото: instagram.com/annabuzova/

Младшая сестра поющей телеведущей Ольги Бузовой Анна Бузова, как известно, не только бизнесвумен, но и модель. Анна не лишена актерского дарования, которым и смогла блеснуть на съемках клипа с музыкантом и юмористом Михаилом Галустяном.

В видео девушке досталась роль красотки, по которой воздыхает герой в исполнении шоумена.

В микроблоге Анна Бузова поделилась фрагментом клипа. Невероятно красивые кадры были сняты в поселке Красная Поляна под Сочи. Анна, кстати, в начале июня рассказывала, что принимает участие в съемках клипа, правда, деталей не уточняла.

«Меня прет от тебя. Прет не по-детски. Ты пахнешь ананасами и взгляд такой дерзкий», — поет Михаил Галустян, увиваясь вокруг красавицы Анны Бузовой.

«Скоро», — подписала видео в микроблоге девушка, отметив аккаунт Галустяна.

Тот тут же отреагировал, оставив Анне смайлик в виде обнимающегося человечка.

Она ответила Михаилу, так же, смайликами.

Анна Бузова и Михаил Галустян обменялись смайликами
Анна Бузова и Михаил Галустян обменялись смайликами. Фото: instagram.com/annabuzova/

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