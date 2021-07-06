«А тут человечище дрыхнет еще»: Татьяна Волосожар запечатлела сына в ярко-желтой коляске

Известная фигуристка Татьяна Волосожар наслаждается материнством. В сторис микроблога она поделилась уютными милыми кадрами, сделанными ею во время прогулки с четырехлетней дочкой Анжеликой и сыном Теодором, которому на днях исполнился месяц.

Все происходит во дворе особняка звездной пары. В кадре — ухоженный участок и детская площадка на нем. Анжелика качается на качелях, затем носится по газону вместе с домашним питомцем Декстером. В какой-то момент Татьяна Волосожар наводит камеру на ярко-желтую коляску, в которой лежит маленький Теодорчик.

«Тут человечище дрыхнет еще. Рано ему бегать!» — комментирует Татьяна Волосожар.

Словно понимая, что мама говорит о нем, малыш машет из коляски своей ручонкой.

Напомним, Татьяна Волосожар и ее муж Максим Траньков стали во второй раз родителями 27 мая. Фигуристка признавалась, что рождение сына сделало их семью еще счастливее и ближе друг к другу.

Татьяна обожает своих детей и растворяется в них. Между тем, задерживаться в декрете она не планирует. Уже через небольшой промежуток времени поклонники увидят фигуристку в ледовом шоу.

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