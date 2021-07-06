«Девчонкам решила устроить небольшой шопинг»: Оля Рапунцель накупила летних нарядов дочерям

Экс-участница «Дома-2» не жалеет денег на обновки для Василисы и Софии.

Бывшие участники «Дома-2» Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель воспитывают двух дочерей – у пары трехлетняя Василиса и годовалая София.

Сейчас семейство готовится к переезду в новую квартиру, и Оля с Димой целыми днями ездят по магазинам, выбирая мебель, технику, текстиль и другие вещи для дома.

Но Рапунцель решила внести разнообразие в повестку дня и вместе с дочками заехала в магазин детской одежды, где, кажется, готова была скупить буквально все.

В сторис Instagram экс-участница реалити-шоу показала, сколько нарядов приобрела для дочерей.

«Девчонкам решила устроить небольшой шопинг. Мне платьице понравилось – Софиюшке либо Василечку. Но размеров у них нет», — говорит Ольга за кадром, демонстрируя милый наряд.

Она показала милый летний сарафанчик в мелкий цветочек

«Взяла вот это платьице вместо того Софиюшке. Это тоже Софьюшке – кофточка, шортики. А вот футболочка и новый купальничек — Василечку взяла. Трусишки вот. Сейчас надо юбочку еще», — приговаривает мама, демонстрируя обновки для дочерей.

Стоит отметить, что Ольга и Дима – очень заботливые родители. У пары нет нянь и бабушек рядом, так что со всеми обязанностями, связанными с дочками, они справляются сами.

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