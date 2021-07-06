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Покрутила крутыми бедрами: Юлия Ковальчук в комбинезоне цвета травы сплясала под хит Аллы Пугачевой

Экс-солистка группы «Блестящие» продемонстрировала несколько красивых па.

Покрутила крутыми бедрами: Юлия Ковальчук в комбинезоне цвета травы сплясала под хит Аллы Пугачевой
Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk/

Певица Юлия Ковальчук решила порадовать свою аудиторию в Instagram красивым видео с собственным участием. 38-летняя Ковальчук вспомнила, что она умеет не только петь, но еще и роскошно танцует, поскольку занималась этим видом искусства.

Звезда, облаченная в комбинезон цвета свежей травы, в шляпе федоре станцевала под хит Аллы Пугачевой «Звездное лето». Все происходит на дороге, выложенной брусчаткой. Юлии Ковальчук удалось передать настроение теплого лета и заодно показать, как она умеет красиво и пластично двигаться. У звезды невероятно подвижные и соблазнительные бедра.

«Возрастная категория 35+ осваивает новинки Instagram» — подписала видео Юлия Ковальчук.

Поклонники певицы пришли в восторг от увиденного. Они делают звезде комплименты и благодарят за прекрасное настроение, которое она умело создает.

«Вы же просто какой-то искрящийся лучик счастья, честное слово», «Главное — отличное настроение», «Какой клевый комбинезон и вы в нем», — высказываются в Сети.

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