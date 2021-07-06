«И даже намека не было, что что-то не так»: Владимир Меньшов скрывал свою госпитализацию даже от друзей

Ныне покойный 81-летний режиссер не хотел, чтобы окружающие знали о его недуге.

Трагическое известие пришло накануне 5 июля. Умер оскароносный режиссер, 81-летний Владимир Меньшов, фильмы которого любят, знают и разобрали на цитаты миллионы поклонников.

Владимир Валентинович скончался от последствий коронавируса в одной из клиник столицы, куда был доставлен еще в конце июня. Болел режиссер на пару со своей супругой, актрисой Верой Алентовой. Ее госпитализация стала достоянием общественности. А вот Владимир Меньшов скрыл, что ложится в больницу, даже от друзей.

Актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что разговаривал с Меньшовым буквально перед тем, как того доставили в клинику. Но по голосу режиссера не заподозрил ничего неладного.

«Мы разговаривали прямо перед тем, как Володю увезли в больницу. И даже намека не было, что что-то не так, ни слова мне не сказал», — поделился Александр Панкратов-Черный с kp.ru.

Напомним, прощание с Владимиром Меньшовым состоится в четверг, 8 июля, в Доме кино. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.

По некоторым данным, проводить в последний путь Владимира Валентиновича придут даже первые лица государства. А вот спутница жизни мэтра, актриса Вера Алентова на церемонии прощания с мужем вряд ли сможет присутствовать. Вера Валентиновна находится в больнице, где проходит лечение от коронавируса.

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