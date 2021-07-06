«Володя выглядел плохо»: коллега покойного Меньшова рассказал о встрече с ним и Верой Алентовой

Драматург и режиссер Виктор Мережко признался, что заметил признаки нездоровья режиссера еще год назад.

Накануне, 5 июля, умер известный режиссер Владимир Меньшов. Он скончался от последствий коронавируса в одной из столичных клиник, куда был доставлен в конце июня.

Врачи несколько дней боролись за здоровье 81-летнего оскароносного режиссера, но их усилия были тщетны.

По словам драматурга Виктора Мережко, проблемы со здоровьем у Владимира Меньшова начались давно. Он общался с маэстро год назад и уже тогда обратил внимание на то, что тот серьезно сдал. Но жаловаться на здоровье Владимир Валентинович не любил.

«Год назад я видел их с Верой Алентовой в Питере на фестивале «Виват кино России!» — поделился с kp.ru Виктор Мережко. — Володя выглядел плохо, я даже удивился, как резко он сдал. Видно было, что каждый шаг дается ему с трудом, он так тяжело поднимался на сцену… Но представить, чтобы он жаловался на здоровье, я не могу: Меньшов был неконтактным человеком».

Напомним, прощание с Владимиром Меньшовым состоится 8 июля в Доме кино. Похоронен режиссер будет на Новодевичьем кладбище столицы.

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Пока под вопросом присутствие на траурной церемонии супруги режиссеры Веры Алентовой. Актриса сейчас находится в клинике, где проходит лечение от коронавируса.

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