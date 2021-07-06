«До слез!»: Юлия Меньшова показала место, где ее папа любил проводить время с Верой Алентовой

5 июля не стало Владимира Меньшова. Его дочка сначала не могла найти слов, чтобы выразить свою боль. Но спустя сутки она поделилась своими воспоминаниями.

Владимир Меньшов умер 5 июля, находясь в больнице. Артист заболел коронавирусом и еще в июне был госпитализирован. Отмечается, что он не справился с двусторонней пневмонией легких. Его жену Веру Алентову печальное известие о смерти возлюбленного застало в больнице, где она лечится от коронавируса. Не исключено, что ей придется пропустить похороны мужа. Тяжело переживает эту утрату и дочка режиссера Юлия Меньшова.

Сначала телеведущая не могла найти слова, чтобы выразить свою боль. Потом она попросила молится за ее папу, чтобы помочь его душе. Спустя сутки артистка снова вышла на связь. Она решила поделится воспоминанием о Меньшове и поблагодарить за поддержку. Юлия лпубликовала фото известно кинотеатра в Москве «Художественный», на котором появилась светящаяся надпись «Спасибо Владимир Меньшов».

По словам знаменитости, ее тронул такой поступок. Она призналась, что в этом месте ее папа был часто вместе с Алентовой.

«Как круто!Вчера весь лень на фасаде отреставрированного кинотеатра „Художественный“ висела эта надпись. Спасибо тем, кто придумал эту „акцию“, потому что она реально трогала до слез!» — написала Юлия. «Мама и папа в студенческие времена часто бегали именно сюда смотреть кино», — добавила она.

Напомним, что Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с актером пройдет 8 июля в большом зале московского «Дома кино» в 11:00.

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